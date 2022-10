18 au 20 nov. 2022 - Forum de la Rénovation Energétique - Antony~Bourg-la-Reine~Sceaux

Dans un contexte marqué par le dérèglement climatique et la crise énergétique, la maîtrise des consommations d'énergie est un enjeu essentiel pour les foyers.

En complément des mesures de sobriété énergétique, la rénovation énergétique performante des logements est une priorité.

Priorité portée par Jean-Yves Senant (maire d'Antony), Patrick Donath (maire de Bourg-la-Reine) et Philippe Laurent (maire de Sceaux) avec la mise en oeuvre de nombreuses actions et moyens permettant de faciliter et accélérer la rénovation énergétique des ménages.

Les moyens mise en oeuvre se traduisent par l'animation de webinaires et l'accompagnement des ménages dans le Parcours de Rénovation Energétique Performante (PREP) en collaboration avec la Métropole du Grand Paris, Soliha-Grand Paris et Dorémi

La sensibilisation passe par des actions de type ciné-débat, conférence et ce Forum de la rénovation énergétique. Un Forum qui se déroule sur 3 journées.

Les 3 maires ouvrent le Forum par une conférence qui se déroule à Antony, à 20h, vendredi 18 novembre. Cette conférence est dédiée aux mesures de financement des travaux énergétique en présence de l'Anah, France Rénov' et Soliha.

Samedi 19 novembre, à l'Ancienne Mairie de Sceaux, ce sera le moment des témoignages des habitants qui ont déjà réalisé des travaux. Ils décriront ce qu'ils ont fait, les solutions mis en oeuvre face aux problèmes constatés, les gains sur leur confort et leur facture. A 10h, débuteront les témoignages sur les travaux réalisés dans les maisons et à 11h30 ceux sur les logements collectifs. de 11 à 11h30, le sujet des financements seront à l'ordre du jour. Les témoignages des habitants seront complétés par l'expertise de Hugo Bach (Soliha-Grand Paris), Sophie Hallais (architecte d'Atelier Sienne) et Vincent Vanel (Greenation).

A 17h, RDV pour une balade thermique organisée par l'association Zen2050 Maintenant. Attention : inscription obligatoire : https://www.sceaux.fr/la-ville-a-votre-ecoute ou par mail : sceauxinfomairie@sceaux.fr

Dimanche 20 novembre, de 10 à 18h, les artisans locaux de la rénovation énergétique recevront l'ensemble des habitants pour échanger, conseiller, prendre rendez-vous et chiffrer les demandes de travaux. Le salon des artisans se déroulera à Bourg-la Reine.

Infos pratiques :

Vendredi soir : Salon d'Honneur de la Mairie d'Antony, Place de l'Hotel de ville, Antony

Samedi : Ancienne Mairie, 68 rue Houdan, Sceaux

Dimanche ; Les Colonnes, 51 boulevard du Maréchal Joffre, Bourg-la-Reine