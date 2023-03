Les 3es Rencontres de la Consommation responsable seront organisées le mercredi 29 mars 2023 à la Maison de la Chimie (Paris 7e). Présidées par Xavier Albertini, député de la Marne, co-rapporteur du groupe de travail sur l'inflation, Frédéric Descrozaille, député du Val-de-Marne, président du groupe d'études "Grande consommation et pratiques commerciales dans la distribution" et Véronique Louwagie, députée de l'Orne, ces Rencontres réuniront parlementaires, hauts-fonctionnaires, associations de consommateurs, économistes, chercheurs et universitaires.