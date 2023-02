[AMI - Appel à Manifestation d'Intérêt] Territoires franciliens circulaires - Déploiement de l'Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) en Île-de-France

Cet appel à manifestation d'intérêt vise à proposer un accompagnement technique et méthodologique pour la construction des projets d'écologie industrielle et territoriale (EIT) portés par les acteurs territoriaux et/ou économiques.

Etes vous concerné ?

Ce dispositif s'adresse aux :

acteurs ou groupements d’acteurs publics : collectivités à différentes échelles géographiques (communes, intercommunalités, Établissements publics territoriaux (EPT), Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), syndicats mixtes, etc.) ;

acteurs ou groupements d’acteurs privés : entreprises, groupements d’entreprises, syndicats ou fédérations professionnelles ;

acteurs associatifs ;

autres structures : fondations, GIP, GIE, organismes consulaires.

Description de l'AMI

Cet AMI (Appel à manifestation d'intérêt) vise à favoriser en Île-de-France l’émergence et le développement des projets d’écologie industrielle et territoriale, collaboratifs et structurants à l’échelle des territoires et des filières. Il s’agit de dynamiques collaboratives dont l’objectif est d’aboutir à des actions concrètes, partagées et multi-acteurs au bénéfice des acteurs économiques et territoriaux.

Les lauréats bénéficieront dans une première phase de deux formes d’accompagnement technique (collectif et individuel), qui tiennent compte des spécificités territoriales, du contenu technique des démarches présentées et de leur niveau de maturité. En fonction de leur niveau de maturité et de leurs connaissances sur l’EIT, les lauréats s’engagent à suivre cet accompagnement leur permettant de structurer leur projet, d’optimiser leurs conditions de réussite et de favoriser leur réalisation opérationnelle.

À l'issue de la première phase, les lauréats, ayant bénéficié de l’accompagnement technique, pourront effectuer une demande de financement auprès des partenaires organisateurs de l’AMI, dans l’objectif de lancer opérationnellement leurs projets. Ces financements pourront porter, selon les dispositifs au moment de la demande, sur des études (diagnostic de faisabilité, mise en place d'animation de démarche EIT, communication, investissements…).

L’obtention de ces aides financières par les lauréats devra faire l’objet d’un dépôt de dossier spécifique auprès de chacun des financeurs. Il est à souligner que l’aide des financeurs sera attribuée par leurs instances de décision.

Préparez votre dossier

L'opération pour laquelle vous sollicitez une aide financière ne doit pas avoir commencé ou ne doit pas avoir donné lieu à des engagements fermes (sous quelque forme que ce soit : marché signé, commande signée, devis accepté…).

Rassemblez l'ensemble des documents

Déposez votre dossier sur la plateforme Agir pour la transition énergétique

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20230214/territoires-franciliens-circulaires-deploiement-lecologie-industrielle