[Afterwork] Club Economie Fonctionnalité et Coopération IDF

Le prochain apéro-afterwork du Club Terres EFC-IDF (ex Club EF&DD) se déroulera 2 rue de Fontarabie dans le 20ème, le mardi 20 septembre à partir de 18h30.

L'occasion de rencontrer quelques membres du club de l'Institut Européen de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, des entreprises, agents des collectivités territoriales, partenaires, des porteurs de projets, étudiants... et plus largement de découvrir l'écosystème des acteurs de l'économie de fonctionnalité.