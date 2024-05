Appel à candidatures : La Saison Circulaire 5

La Saison Circulaire est un programme d’incubation co-porté par PULSE et SUEZ, en partenariat avec l’ADEME, Est Ensemble et le Fonds social européen +.

A qui s’adresse ce programme ?

Ce programme s’adresse à tous les porteur.se.s de projets de l’économie circulaire en Île-de-France.

En quoi consiste à l’accompagnement ?

Le programme dure 6 mois de Septembre 2024 à Mars 2025 au sein de l’incubateur de PULSE à Montreuil (93).

Les incubé.e.s auront accès à des formations et ateliers, du suivi individuel mensuel, de l’accès à l’expertise de SUEZ et notre réseau d’expert.es, un programme de mentorat, de l’aide au Financement et opportunités de développements commerciaux, des opportunités commerciales et de réseau en lien avec SUEZ et le groupe SOS, des événements d’inspiration et enfin l’accès illimité à notre espace de coworking à Montreuil.

Formation Inscription