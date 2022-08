Appel à projet : démonstrateur de réemploi de matériaux du second-œuvre issus de démolitions (78)

Dans le cadre d’un programme d’innovations déployé sur un quartier en renouvellement urbain à Sartrouville, la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine lance un appel à projets pour le réemploi de matériaux issus de démolitions pour 2023-2025.

L’appel à projets doit permettre de tester sur 3 ans un démonstrateur de valorisation et de réemploi de matériaux et équipements du second-œuvre issus de déconstructions sélectives au sein du quartier des Indes à Sartrouville, quartier bénéficiant du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Un projet intégré au Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+

Les Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA) ANRU+ permettent d’explorer des solutions techniques et sociales innovantes au sein des quartiers en renouvellement urbain. Le PIA ANRU+ déployé sur le quartier des Indes à Sartrouville prend en particulier appui sur trois axes : l’économie circulaire, l’agriculture urbaine, l’économie sociale et solidaire. Ce Programme est piloté par la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine en partenariat avec l’ANRU, la Banque des Territoires, la Ville de Sartrouville, 1001 Vies Habitat et Bouygues Immobilier-Urbanera.

Objectifs de l’appel à projets : favoriser le réemploi de matériaux et l’insertion

L’appel à projets a pour objectif de trouver des modalités d’actions adaptées pour un dispositif exemplaire :

Limiter les impacts environnementaux des travaux de démolition

Déployer des actions de formation et d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi

Créer des synergies avec les initiatives locales existantes en matière de gestion des déchets du BTP, d’économie circulaire et d’économie sociale et solidaire

Contenu du dossier de candidature

Formulaire de candidature à renseigner (document joint au cahier des charges).

Pièces administratives et financières à fournir selon la liste annexée au formulaire de candidature.

Modalités de transmission des dossiers

Les dossiers de subventions devront être adressés au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 à 20h, à l’adresse suivante : AAP.reemploi@casgbs.fr

Format accepté pour les fichiers : word, excel ou pdf

Taille maximum autorisée par envoi mail : 25 Mo. Au-delà de cette taille maximum, prévoir un envoi sous un format zippé ou via un lien de téléchargement.

Autre information :

Le service politique de la ville de la CASGBS à la charge de l’instruction de cet appel à projets.

Vous pouvez transmettre vos questions à l’adresse suivante : AAP.reemploi@casgbs.fr

Un document contenant les questions et les réponses des candidats sera mis en ligne et régulièrement mis à jour.

Le cahier des charges de l’appel à projet et le formulaire de candidature sont disponibles à ces liens.