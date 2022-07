[Appel à projets] La Résidence du Durable

En partenariat avec les Canaux et Citeo, la marie du 10ème consacre un espace collaboratif pour répondre au défi d'une gestion innovante et circulaire des déchets. Les résidents pourront donc avoir accès à tous les services nécessaires (postes de travails, formations gratuites, mise en relation avec les experts), et permettront à d'améliorer les projets d'économie circulaire de la Mairie.

Les actions des résidents peuvent concerner plusieurs sujets, comme la réduction des déchets abandonnés, la sensibilisation à la collecte et au tri, le réemploi, l'économie circulaire (en créant des boucles de valeur prospective).

L'appel à candidatures

Le formulaire de candidature