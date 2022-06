[Appel à projets] #LaSaisonCirculaire par PULSE et SUEZ

#LaSaisonCirculaire est un programme d’incubation de 6 mois lancé par PULSE et SUEZ. Il vise à accélérer la transition écologique et économique sur le territoire francilien en favorisant l'identification et le développement des projets agissant sur les enjeux de l’économie circulaire, soit :

L’approvisionnement durable,

L’écologie industrielle et territoriale,

L’économie de la fonctionnalité,

La consommation responsable,

L’allongement de la durée d’usage,

Le recyclage.

Ce programme s’inscrit en complémentarité des politiques publiques environnementales du territoire.

Douze lauréat(e)s intégreront le programme de #LaSaisonCirculaire, du mois de juillet au mois de décembre 2022. Ils et elles bénéficieront d'un accompagnement complet à travers des séances de coaching, des formations, des ateliers collectifs, des financements... Les lauréat(e)s auront également accès à l'espace de coworking, l'incubateur se PULSE à Montreuil (93).

Formulaire de candidature

Plus d'informations :

.