Conférence économie circulaire et métabolisme urbain

La Métropole du Grand Paris et la Chaire Économie Circulaire et Métabolisme Urbain (ECMU) vous invitent à l’événement « Économie circulaire et métabolisme urbain, apports de la recherche et outils d'aide à la décision » qui se tiendra :



le mercredi 6 juillet 2022 de 14h00 à 17h00

à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (80 rue Rébeval, 75019 Paris)



Au programme :

Les résultats de l’étude de Métabolisme Urbain de la Métropole du Grand Paris (CitéSource / Institut Paris Region) ;

L’outil EvalMetab dédié à l’évaluation du métabolisme à l’échelle des opérations d’aménagement ;

Les réalisations et le nouveau programme de recherche de la Chaire ECMU.

L’événement sera conclu par la signature de la nouvelle convention entre l'Université Gustave Eiffel et la Métropole du Grand Paris, reconduisant la Chaire pour une période de 3 ans.