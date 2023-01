Découvrez Smovengo, l'opérateur de Vélib Métropole ?

La minute du Grand Paris Circulaire décrypte les enjeux de l’économie circulaire à travers des témoignages de projets métropolitains inspirants.

Pour cette Minute, nous avons le plaisir de vous présenter Smovengo,

Depuis janvier 2018, Smovengo est l'opérateur de Vélib' Métropole, le service de vélos en libre-service de la Ville de Paris et de 60 communes de la métropole. Leur équipe s'appuie sur près de 500 collaborateurs, experts du cycle et de la logistique, pour la maintenance et la régulation du plus grand système de vélos-stations dans le monde.