Drive to Zero - Conférences sur la mobilité décarbonée

Participez à l'accélération du déploiement de la mobilité bas carbone sur le salon Drive to Zero

Drive to Zero rassemble les politiques, décideurs territoriaux, leaders d’opinion et industriels engagés pour déployer une mobilité quotidienne bas carbone, pour tous, sur tous les territoires

.

Du 5 au 7 avril, retrouvez 8 tables rondes et leurs ateliers sur le salon Drive to Zero au Grand Palais Éphémère

Au programme :

UNE ZONE D'EXPOSITION : une centaine d'exposants réunis autour de l'objectif "0 émission"

: une centaine d'exposants réunis autour de l'objectif "0 émission" DES CONFÉRENCES plénières, tables rondes, et ateliers autour de 4 thématiques fortes.

plénières, tables rondes, et ateliers autour de 4 thématiques fortes. Un service de RDV D'AFFAIRES en partenariat avec Mobility Makers

+ des temps forts pour rythmer l'événement : Prix de l'innovation, exposition artistique, Grande soirée, ...

Pour plus d'informations : https://event.drivetozero.fr/l-evenement