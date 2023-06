Ecole d’été « Ville, Territoire, Économie Circulaire » | 28 août - 1er septembre 2023

La Chaire Économie Circulaire et Métabolisme Urbain est heureuse de vous convier à la seconde édition de l'école d’été « Ville, Territoire, Économie Circulaire », organisée par l’Université Gustave Eiffel du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2023.

Venez observer les réalisations et échanger autour de l'économie circulaire à Paris et Dunkerque

A travers diverses approches pédagogiques interactives et immersives, cette école d'été vous proposera : Des visites de terrain et des approfondissements de l'application des modèles circulaires

Des retours d'expériences et des témoignages d'acteurs engagés

Des enseignements et des partages d'outils d'aide à la décision pour l'analyse et la prise en compte de l'économie circulaire dans les projets.

­ À qui s'adresse cette école d'été ? ­ Aux agent.es des collectivités locales

Aux étudiant.e.s et jeunes chercheur.e.s (M1 Validé, M2, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s)

