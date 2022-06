Économie circulaire et métabolisme urbain, apports de la recherche et outils d'aide à la décision

Evènement de l’économie circulaire et du Métabolisme urbain

Vous êtes invités à participer à l’évènement de la Chaire économie circulaire et métabolisme urbain (ECMU) de l'Université Gustave Eiffel, financée par la Métropole du Grand Paris.

Cet évènement consacre trois années de recherche autour de l'économie circulaire et du métabolisme urbain, abordant des questions de quantification et de qualification des flux, notamment de matériaux de construction, de logistique mais aussi de gouvernance et d'indicateurs, pour les entreprises comme pour les collectivités.

Ces éléments vous seront présentés le :

Mercredi 6 juillet 2022 de 14h00 à 17h00

à l’ Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (80 rue Rébeval, 75019 Paris)

Au programme :

➡️ résultats de l’étude de métabolisme urbain de la Métropole du Grand Paris

➡️ outil EvalMetab dédié à l’évaluation du métabolisme à l’échelle des opérations d’aménagement

➡️ réalisations et nouveau programme de recherche de la Chaire ECMU

Sans oublier la signature d’une nouvelle convention entre l'Université Gustave Eiffel et la Métropole du Grand Paris, reconduisant la Chaire pour une période de 3 ans !

Inscription

À très bientôt !