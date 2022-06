Favoriser le réemploi et l'économie circulaire dans les travaux d’aménagement des espaces de bureaux : quels facteurs de réussite ?

Lancé fin 2020, avec l'appui de l'ADEME, le CPIER de la Vallée de la Seine, la région Normandie, et la région Ile de France, le projet Bureaux de demain vise à favoriser le recours à l'économie circulaire via le réemploi dans les projets d’aménagement de bureaux.

Dans le cadre de cette démarche, trois volets ont été développés par l’équipe projet constituée du Cerema, de l’Ifpeb, d’A4mT, de Circoé et d’Evea Conseil : La mise en place d'une boîte à outils pour aider les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à intégrer et prescrire des équipements et matériaux circulaires

Une étude de marché du réemploi complétée par une analyse des leviers liés à la logistique

La mise en œuvre opérationnelle au travers de démonstrateurs. Lors de ce webinaire, l’Ifpeb et le Cerema vous partageront les retours d'expérience de 14 projets de bureaux ayant intégré une démarche circulaire. Quels résultats ont-ils obtenus ? Quels freins ont-ils rencontrés ? Quels leviers techniques, méthodologiques ou organisationnels leur ont permis de mener à bien la démarche ?



La session sera introduite par un représentant de la Vallée de la Seine, et de l’ADEME. Inscrivez-vous au webinaire