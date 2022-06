[Festival de l'économie circulaire] Tout Day, épisode 2030

Cette nouvelle édition du Festival de l’Economie Circulaire à la Cité Fertile de Pantin propose de découvrir le monde vertueux de l'économie circulaire.

L’hyperconsommation nous pousse chaque jour un peu plus près du précipice. L’économie circulaire est la seule alternative confirmée qui permette une consommation respectueuse de l’environnement sans transformer nos habitudes. Elle éveille nos consciences et désinhibe la créativité des hommes et des femmes qui repensent nos systèmes de production.



Trier, réparer, réemployer, recycler, reconditionner, réutiliser... L'économie circulaire met tout en œuvre pour limiter le gâchis, et ça marche ! Alors pourquoi s’en priver ? Cette démarche est une fête !

Pendant deux jours, acteurs, marques, associations et projets qui agissent pour le développement d’une économie durable et vertueuse. Tous les produits du quotidien sont concernés : mode, décoration, électronique, livres, puériculture...

