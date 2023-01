Formation A3P Île-de-France - Coopérer avec les entreprises et les acteurs de mon territoire : la voie de l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération

La Direction Régionale de l'ADEME Île-de-France a le plaisir de vous proposer deux

journées de formation les 20 et 21 avril prochains autour de l'Économie de la

Fonctionnalité et de la Coopération (à Paris ou petite couronne).

Comment aller au-delà des éco-gestes ou des solutions essentiellement techniques pour

la transition écologique et sociale ? Comment soutenir de nouvelles trajectoires

économiques en coopérant avec les entreprises et les citoyens ? La commande

publique et les projets territoriaux peuvent-ils répondre aux enjeux territoriaux

systémiques ? Comment créer de la valeur tout en étant plus sobre ?

Si ces questions vous intéressent, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant

et nous vous encourageons à vous mobiliser au sein de votre collectivité pour

former un duo ou un trio (à compétences complémentaires) afin d'assister ensemble

à ces 2 journées.

Ces journées s'adressent à aux chargés de mission et/ou chefs de service des

services économie circulaire, énergie-climat, environnement/déchets,

développement économique, achats, alimentation, mobilité, habitat…des

collectivités territoriales.



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Appréhender les modèles économiques en émergence dans le cadre de la

transition écologique et sociale ;

• Découvrir le concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ses

déclinaisons territoriales et la dynamique francilienne ;

• Donner la capacité d'engager des projets économiques durables en s'appuyant

sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.

Lien vers le site Optiformation

Pour plus d'informations, vous êtes invités à participer aux 2 webinaires de 30 min, au choix, de promotion de la formation :

02 février 2023 – 11:30-12:00

Je participe

ID de réunion : 332 427 155 152

Code secret : UzrRTF



14 février 2023 – 11:30-12:00

Je participe

ID de réunion : 337 218 734 113

Code secret : P9iskU

Autre webinaire dispensé par le Club Terres EFC IDF : Introduction à l’EFC : le 16 février 13h-14h : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-promotion-de-l-economie-de-la/evenements/webinar-introduction-a-l-efc