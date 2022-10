Les vendredi 18 et samedi 19 novembre, l’association HOP / Halte à l’Obsolescence Programmée organise le Forum de la Durabilité à l'Académie du Climat, à Paris.



Pendant deux jours, citoyens, experts et associations se réuniront autour de tables-rondes de haut niveau pour réfléchir et passer à l'action sur des sujets aussi variés que le numérique, la mode durable, l'économie circulaire ou encore l'obsolescence de la planète Terre.



Cet événement sera aussi l'opportunité de vivre de nouvelles expériences : venez apprendre à réparer votre appareil en panne, prendre part à des Fresques de l'Économie circulaire et du Numérique, rencontrer des acteurs de la durabilité sur des stands de sensibilisation et profiter de diverses activités familiales le samedi.



Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

Seront présents notamment, Bérangère Couillard (Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de l'Écologie), Florentin Letissier (Adjoint à la Mairie de Paris en charge de l'économie sociale, solidaire et circulaire et de la stratégie zéro déchet), Maud Sarda (Cofondatrice et Directrice de Label Emmaüs), Baptiste Perrissin Fabert (Directeur exécutif de l'Expertise et des Programmes chez l'ADEME), Jean-Christophe Chaussat (Président de l'Institut du Numérique Responsable), Vianney Vaute (Cofondateur et CMO de Backmarket), Guy Pezaku (CEO de Murfy), Cyrille Roget (Directeur Communication Innovations chez Groupe Michelin), Régis Koenig (Directeur Offre services et durabilité chez Fnac-Darty), Marion Graeffly (Cofondatrice de TeleCoop France) et Sophie Bodin (Présidente et directrice générale du moteur de recherche Lilo.org).