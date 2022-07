Ekopolis, en partenariat avec les partenaires financiers du groupe d'actions "économie circulaire" (l'ADEME, la DRIEAT, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris), organise le mardi 13 septembre, à Saint-Ouen, la première journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement, pour identifier les dynamiques de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement: quels freins, quels leviers d'action ?

La matinée sera organisée autour d'ateliers participatifs, et l'après-midi autour de conférences et de tables-rondes pour revenir sur certains retours d'expérience.

Plus d'informations sur l'évènement

Lien d'inscription