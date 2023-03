L’ADEME lance son nouvel appel à projet ORMAT sur le recyclage

Dans le contexte de crise climatique et de tensions sur les matières premières, l’ADEME annonce le lancement du nouvel Appel à projets « Objectif Recyclage MATières » (AAP ORMAT) financé par le Fonds Economie Circulaire.

Avec ORMAT, l’ADEME souhaite soutenir les projets d’études et d’investissements qui favorisent, par le levier du recyclage, la réduction de l’utilisation de matières premières primaires, la résilience et la décarbonation de l’industrie en France. Toutes les étapes de la chaîne de valorisation matière de déchets sont ciblées et six grandes familles de matériaux sont concernées : plastiques, textiles, métaux et batteries, bois, papier et carton, verre et matériaux minéraux.

ORMAT cible plusieurs étapes de la chaîne de valeur :

Le surtri et la préparation de déchets, la production de Matières Premières de Recyclage (MPR) à partir de déchets par des professionnels spécialisés du recyclage: on parlera pour cette phase de régénération ou de recyclage .

. L’intégration de MPR (Matières Premières de Recyclage) par les entreprises qui effectuent la transformation de la matière première en produits, en prenant en compte les contraintes techniques réelles pour adapter les systèmes productifs à l’intégration de ces MPR en substitution des matières vierges: on parlera pour cette phase d’ incorporation .

. Le reconditionnement et la remanufacture de batteries.

L’appel à projets ORMAT est ouvert jusqu’à l’automne 2023 avec plusieurs dates de dépôt de dossiers :