L'agriculture et l'alimentation durables arrivent sur Carteco

Cette carte collaborative a pour objectif final de recenser les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) œuvrant pour la transition écologique au cœur des territoires. De nombreuses initiatives en faveur de cette nécessaire transition écologique et solidaire sont en effet à l'initiative de structures de l'ESS, et cet outil vise à valoriser toute leur diversité.

En septembre 2022, c'est l'agriculture et l'alimentation durables qui ont rejoint Carteco pour référencer les structures qui opèrent des activités durables de production agricole, de transformation alimentaire, de distribution, de vente ou de restauration de produits respectueux de la nature, de renaturation urbaine, de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Les démarches territoriales de type tiers-lieux nourriciers ou la participation à un projet alimentaire territorial sont également recensées. Il est aussi possible d'indiquer la labellisation des produits proposés, ainsi que les démarches engagées pour l'environnement : produits en vrac, zéro emballage plastique, livraison décarbonée...

Venez recenser votre structure ou découvrir celles de votre territoire ! :

Carteco - la carte collaborative des structures de l'ESS qui font la transition écologique