La dix-huitième minute du Grand Paris Circulaire - Uptrade

La minute du Grand Paris Circulaire décrypte les enjeux de l’économie circulaire à travers des témoignages de projets métropolitains inspirants.

Pour cette Minute, nous avons le plaisir de vous présenter Uptrade.

Née en 2019 de la volonté́ des deux co-fondatrices de faire bouger l’industrie de la mode et de lutter contre le gaspillage textile, uptrade articule son activité́ autour de 4 points forts :

La centralisation

La rapidité

Des quantités raisonnées à des prix raisonnables

La traçabilité

Uptrade source en France et en Europe les stocks de tissus dormants des fabricants et des marques de mode pour les mettre à la vente sur sa plateforme auprès de ceux qui savent leur donner une seconde vie.

Aujourd’hui, Uptrade compte près de 200 clients et une trentaine de fournisseurs grâce auxquels l’entreprise a pu sauver et revaloriser +50 000 mètres de tissus. Chaque mètre de tissus sauvé avec Uptrade, c’est autant de matière qui n’est pas produite et autant de ressources préservées pour notre planète.