Les scientifiques du comportement nous disent qu'il ne suffit pas de vouloir changer pour y parvenir. Sortir de l'échec demande une compréhension profonde des mécanismes des changements de comportement.

La fresque du facteur humain apporte un éclairage sur ce qui est en jeu dans l’évolution de nos comportements face aux transitions en cours, en particulier la transition écologique.

Elle permet de prendre conscience des facteurs de changement / non changement qui augmentent notre capacité à agir individuellement ou en groupe. Un module en 5 étapes permet de structurer sa démarche de changement ou de faciliter un changement collectif.

Elle est thématique. Le comportement pré sélectionné est "respecter l'eau" !

Le plan gouvernemental sur l'eau comprend une cinquantaine de mesures visant la sobriété dans l'usage d'une ressource de plus en plus limitée alors que la Terre subit un processus rapide et global de réchauffement climatique.

Il prévoit 10% d'économie d'eau d'ici 2030 https://lnkd.in/ePJWMC6n

Ce plan s'articule en cinq axes :

- accélérer la sobriété (faire des économies d'eau) ;

- lutter contre les fuites ;

- prévenir les pollutions ;

- améliorer la gouvernance de la gestion de l'eau et mettre en œuvre une tarification adaptée

- prévenir les épisodes de sécheresse.

Les agriculteurs et les industriels vont devoir faire évoluer leurs pratiques, en commençant par une vigilance accrue, et accompagner les changements de comportements. Une fois la prise de conscience effectuée, plusieurs facteurs de changement sont clés pour la réussite : les représentations, l'intérêt de changer, les habitudes à changer ....