La quinzième minute du Grand Paris Circulaire - La Réponse D.

La minute du Grand Paris Circulaire décrypte les enjeux de l’économie circulaire à travers des témoignages de projets métropolitains inspirants.

Pour la quinzième Minute, nous avons le plaisir de vous présenter Candice Dupré, directrice artistique et fondatrice de La Réponse D.

La Réponse D. est une agence conseil et studio de création et production de décors éco-conçus. Son objectif est de réconcilier désirable et responsable et lutter contre les déchets et pollutions liés aux décors professionnels éphémères. La Réponse D. est le chaînon manquant entre équipes créatives et éco-production.

Plus d'informations sur la page complète de cette initiative.