Le Festival de la Récup' est de retour!

Le Festival de la Récup’ est un événement unique qui rassemble Ressourceries et Recycleries d’Île-de-France mais aussi artistes, artisans, créateurs et acteurs de la sensibilisation autour d’un message commun : faire du réemploi solidaire une fête ! Après six éditions à succès, le festival déménage, pour sa 7ème édition, dans les 18ème et 19ème arrondissements de Paris, les 31 mai, 1er & 2 juin 2024.

Le Festival de la Récup’ promet un week-end festif, engagé et créatif, pour sensibiliser les citoyens à l’importance du réemploi solidaire. Répartie entre le 104, le jardin d'Eole et le Shakirail une programmation foisonnante vous attend: ressourcerie géante, ateliers de sensibilisation et de création, programmation artistique haute en couleur dont un grand Bal de la Récup', zones de création autonome, vente aux enchères et, pour clôturer l'évènement en fanfare, une déambulation carnavalesque co-organisée avec l'association Ô les masques.

Ne manquez pas cet événement incontournable de la vie parisienne !