Les Alchimistes | La minute du Grand Paris Circulaire

La minute du Grand Paris Circulaire décrypte les enjeux de l’économie circulaire à travers des témoignages de projets métropolitains inspirants.

Pour cette Minute, nous avons le plaisir de vous présenter Les Alchimistes.

Les Alchimistes est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, dont la mission est la collecte de déchets alimentaires, la production et la distribution de compost. Le réseau national des Alchimistes propose des prestations de gestion des déchets alimentaires complètes et adaptées à chaque secteur d’activité et volume de déchets alimentaires produit (collectivité, restauration collective, hôtellerie...). Le compost des Alchimistes est ensuite vendu aux particuliers et aux professionnels de l’agriculture et de la végétalisation urbaine.

L'activité Des Alchimistes suit 3 engagements :

Transmettre le B.A-BA sur les sols ;

Le retour au sol de la matière organique ;

Faire du compost un lien entre le monde urbain et agricole.