Les Ressourceries Ephémères de la Maison de l'Habitat

Chaque année, la Maison de l'Habitat organise une ressourcerie éphémère. C'est l'occasion pour les habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil de venir déposer les objets dont ils ne veulent plus sur divers points de collecte et de participer à de nombreux ateliers autour du réemploi !

A l'issue de ces points de collecte, les objets sont triés et ceux qui peuvent être revalorisés sont proposés lors d'une boutique ouverte aux habitants durant deux jours.

Cette année, la ressourcerie éphémère sera organisée sur deux quartiers :

aux Bois du Temple à Clichy-sous-Bois du 14 au 24 septembre

aux Bosquets à Montfermeil du 28 septembre au 15 octobre

Ce projet, soutenu par les bailleurs du territoire, les communes et l'ANCT, est un évènement essentiel pour favoriser le réemploi sur le territoire de Grand Paris Grand Est !

Pour tout renseignement sur les jours de collecte et de boutique, contactez la Maison de l'habitat au 01 45 09 41 86.