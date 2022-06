Ouverture d'un partenariat entre la Métropole du Grand Paris et le Syctom

Le Syctom (l’établissement en charge du traitement et de la valorisation des déchets sur Paris et la petite couronne) et la Métropole du Grand Paris ont signé une convention pour l’accélération de la transition écologique dans le domaine de la gestion des déchets.

La convention s'organise autour de 6 axes :

L’appui conjoint au développement et à la structuration des acteurs de l’économie circulaire pour améliorer et intensifier la valorisation des déchets, limiter le gaspillage des ressources tout en favorisant le développement économique local.

Une approche commune de la logistique urbaine pour contribuer aux enjeux de la réduction des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique.

Le développement de projets liés au traitement et à la valorisation des déchets alimentaires dans le cadre du Plan Alimentation Durable Métropolitain.

La participation de la Métropole du Grand Paris à la modernisation des équipements du Syctom.

Le développement d'initiatives innovantes en matière de gestion de la donnée liée au traitement et à la valorisation des déchets

Le développement d'initiatives en matière d'éco-conception.

Plus d'informations sur le site Grand Paris Métropole