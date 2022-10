Peau neuve pour le Grand Paris Circulaire 2022

Pour sa sixième année, l’événement annuel sur l'écosystème circulaire et solidaire métropolitain, le Grand Paris Circulaire 2022 se présente sous un nouveau format, du 10 au 20 octobre. Les initiatives circulaires et solidaires continuent d’être le point central de ce rendez-vous en présentiel.

Le rassemblement se fera autour de six rencontres thématiques avec des visites de sites puis des retours d’expériences d’acteurs publics et privés :

à la Cité Maraîchère de Romainville ;

de Romainville ; au Port de Gennevilliers ;

; à la Ferme des Possibles à Stains ;

à Stains ; à l’éco-quartier LaVallée de Châtenay-Malabry ;

de Châtenay-Malabry ; à Ecodair dans le 18e arrondissement de Paris ;

dans le 18e arrondissement de Paris ; à Olvo dans le 18e arrondissement de Paris.

Ces visites auront lieu le lundi 10, le jeudi 13, le vendredi 14, le mercredi 19 et le jeudi 20 octobre, plus d’informations sont à retrouver sur le site du Grand Paris Circulaire 2022. Une plénière se tiendra le mercredi 12 octobre de 14 à 18 heures à Ivry-sur-Seine. Elle regroupe deux tables rondes portées sur « L’économie circulaire, source d’emplois solidaires » et « Comment accompagner les changements de comportement ? ».

Xavier Lemoine, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris délégué à l'économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire, présentera également, lors de la plénière, la stratégie d’économie circulaire et solidaire adoptée le 1er juillet dernier.

