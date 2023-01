[Photoreportage] Ressourcerie 2 mains

C’est à Aulnay-sous-bois il y a douze ans que la première ressourceries de Seine Saint Denis a vu le jour. La ressourcerie 2 mains, financée en partie par les communes du territoire leur offre un service de collecte puis de commercialisation à bas coût pour des objets qui auparavant encombraient les déchetteries.

Chaque jour, ce sont environ 30 messages et appels que gère le standard pour des demandes de collecte par les particuliers. Bien que l’apport volontaire soit possible sur le site tous les matins, la ressourcerie propose un service de collecte à domicile. Les trois camions de la structure font ainsi huit tournées par jour.

Une fois sur place, tout est trié, nettoyé et revalorisé. La ressourcerie porte l’accent sur la traçabilité des produits qui transit en son sein. Tout est suivi via un logiciel (GDR) afin de pouvoir rendre compte à chaque commune des quantités de déchets évités. Après la pesée, les objets sont répartis entre les huit ateliers que compte la ressourcerie : jouets, textiles, livres, vélo, culture, DEEE, vaisselle et mobilier. A cela s’ajoute le très récent atelier de couture qui développe des activités d’upcycling.

Le travail de tri, nettoyage et mise en valeur est assuré par la trentaine de salariés en insertion qui œuvrent tous les jours dans le local de l’association. Chacun bénéficie d’un contrat de 26 heures sur une durée comprise entre 6 mois et 2 ans. Ils ont tous en commun d’être éloignés de l’emploi ou d’avoir connu des périodes de chômage de longue durée. La ressourcerie 2 mains offre ainsi un emploi à ses salariés mais aussi un accompagnement afin d’assurer leur insertion sur le marché du travail. L’accompagnement est dispensé par l’équipe permanente de l’association composée d’une directrice, d’un conseiller en insertion professionnel qui participe à définir un projet professionnel avec chaque employé, d’un pôle sensibilisation et communication et de trois encadrants techniques œuvrant dans les divers activités de la Ressourcerie. Pour gérer la ressourcerie, les équipes sont aussi aidées d’une dizaine de bénévoles qui donnent de leur temps dans des domaines variés (aide administrative, réparation de vélo etc).

Le défi actuel de la ressourcerie est de développer une communication accrue pour favoriser les ventes sur l’ensemble du territoire. Pour favoriser l’accessibilité, des opérations de ressourceries éphémères ont été mises en place ponctuellement notamment sur l’ensemble du territoire. Cette démarche a reçu un très bon accueil et la ressourcerie envisage de la renouveler.