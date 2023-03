Quelle économie circulaire des EEE pour demain?

Alors que la sobriété est enfin admise comme un levier incontournable face à l’urgence environnementale, les tensions sur les matières premières vierges et l’attrait croissant des consommateurs pour des produits électriques et électroniques d’occasion requièrent un véritable essor de l’économie circulaire en France. Mais quelle économie circulaire voulons-nous voir grandir ? Comment faire perdurer à long terme ses fondements sociaux et environnementaux ? Quelle planification pour adopter des modes de production et de consommation durables ?

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’éco-lieu Envie Le Labo (Paris 20e), la Fédération Envie vous convie à un débat d’experts animé par Catherine Moncel, rédactrice en chef de l’Écho-circulaire.

Interviendront :

Nathalie Yserd, Directrice Générale d’Ecosystem

Guillaume Balas, Délégué Général de la Fédération Envie

Sophia Chikirou, Députée de la 6ecirconscription de Paris (à confirmer)

Vincent Gufflet, Directeur Opérations & Services, Groupe FNAC-Darty

Intervenant à venir, Ville de Paris

Inscription obligatoire (les places sont limitées) : https://www.envie.org/evenement/table-ronde-quelle-economie-circulaire-des-equipements-electriques-et-electroniques-pour-demain/

Un événement gratuit de 1h30 pour 50 personnes.

