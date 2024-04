Rencontre Ecotech Territoires en transition et PME d’Ile-de-France ADEME IDF / PEXE

Le 7 juin, participez à la rencontre Ecotech des territoires franciliens en transition et des EcoPME.

Organisée par le PEXE et l’ADEME Ile-de-France, la Rencontre Territoires en transition et PME d’IDF réunit depuis 6 ans les territoires engagés dans la transition écologique, énergétique et circulaire et les éco-entreprises porteuses de solutions concrètes pour les accompagner.

Venez :

- échanger sur les expériences réussies entre territoires et éco-entreprises pour répondre aux enjeux d’aménagement durable, d’atténuation et adaptation au changement climatique,

- rencontrer l’écosystème francilien de la transition écologique,

- et découvrir les solutions innovantes retenues par la SOLIDEO dans le cadre des ouvrages olympiques.

L'évènement se déroulera le 7 juin de 9h à 16h30 à l'Auditorium du Siège du Crédit coopératif, 12 boulevard de Pesaro, Nanterre (station Nanterre Préfecture).

Evènement gratuit sur inscription : https://territoires-idf.ecoentreprises-france.fr/

Rencontre Siège du Crédit coopératif, 12 boulevard de Pesaro, Nanterre

07/06 - 07/06/2024 Inscription