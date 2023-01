Cette année la Maison de l’Habitat (MHAB) de Grand Paris Grand Est a renouvelé son projet de Ressourcerie éphémère à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Cette initiative existe depuis plusieurs années, mais c’est la première fois qu’elle est organisée sur les deux communes simultanément. Cette année, une ressourcerie a donc été organisée aux Bois du Temple à Clichy-sous-Bois, et aux Bosquets à Montfermeil.

Sur chacun des quartiers, trois collectes ont été organisées : vêtements, meubles vaisselle, jouets. Tous ces objets ont été récupérés puis triés et ont permis d’ouvrir deux boutiques solidaires temporaires par la suite.

En parallèle des collectes se tenaient des ateliers gratuits de sensibilisation au réemploi ainsi qu’à la réduction des déchets : autoréparation de vélos, transformation des déchets en œuvres d’arts, réparation de baskets, sensibilisation au tri des déchets, fabrication de produits cosmétiques, fabrication d’objets en chutes de bois.

L’objectif de ces ateliers était d’aborder le remploi dans toutes ses facettes. Tous les partenaires de ces ateliers sont des structures impliquées dans le développement de l’économie circulaire, n’hésitez pas à les découvrir : 360 degrés sud, l’association les pinces à linge, le SIETREM, les Compagnons Bâtisseurs Ile de France, SoliCycle, Déchets d’arts.

Cette édition a été un franc succès, la Maison de l’Habitat remercie tous les habitants pour leurs dons et tous ses partenaires.

Créée en 2011 la Maison de l'Habitat (MHAB) s’inscrit au cœur du projet de rénovation urbaine et d’amélioration du cadre de vie des habitants des deux villes. Elle est un lieu d'accueil, d’orientation et d’accompagnement des Clichois et des Montfermeillois.

L’objectif futur de la Maison de l’Habitat est de voir se développer une ressourcerie permanente sur le territoire de Grand Paris Grand Est, à l’image de la Ressourcerie 2Mains, située à Aulnay-sous-Bois, qui accompagne la MHAB sur les ressourceries éphémères chaque année.