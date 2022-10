Retour sur le lancement de la Charte Métropolitaine pour une Construction Circulaire

La Charte Métropolitaine pour une Construction Circulaire a été lancée le 26 septembre dernier avec succès. Retour sur cet événement marquant qui lance une dynamique collective dédiée à la transition vers l'économie circulaire de la filière construction.

Fruit d'une concertation élargie, la Charte Métropolitaine pour une Construction Circulaire est un référentiel pionnier visant à fédérer les parties prenantes de la construction autour d'une trentaine d'objectifs volontaires et réciproques.

Plus d'une centaine d'organisations (collectivités territoriales, maitres d'ouvrage et maitres d'oeuvre, entreprises de travaux, filières gros-oeuvre et second-oeuvre) ont d'ores et déjà signé la charte et affiché leur volonté de respecter ses engagements.

Quelques photos des signataires :

Des travaux structurants menés entre la Métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris (valorisation des éco-matériaux produits à partir des déblais du Grand Paris Express) et le CSTB (élaboration d'un "signe de qualité" pour valoriser les produits issus du réemploi) ont également été annoncés.

Patrick Ollier - Président de la Métropole, Xavier Lemoine - Vice-Président, Jean-François Monteils - Président de la SGP, Etienne Crépon - Président du CSTB

La Métropole a enfin dévoilé son Catalogue des Solutions pour une Construction Circulaire, qui recense l'ensemble des outils, ressources et porteurs de solutions locaux afin de guider les décideurs dans leurs pratiques.

Tout acteur de la construction est invité à rejoindre cette dynamique collective en faisant part de son intention de signature de la Charte.