[Salon] Innopolis Expo 2022

Le salon Innopolis Expo revient pour sa seconde édition les 20 et 21 septembre 2022 à Paris.



Innopolis Expo est un salon placé sous le signe de la transformation des villes et des territoires. Il vise à présenter des solutions permettant de coconstruire des territoires plus démocratiques, intelligents, durables et résilients.

La première édition du salon, en septembre 2021, a réuni 2 480 porteurs de projets, 112 exposants et plus de 180 conférenciers. Avec son édition de 2022, Innopolis Expo monte en puissance, en proposant de nouveaux espaces, dont un Pôle Urban Design, le Village des Territoires Connectés, un Pavillon International et un Espace Collectivités.

Innopolis Expo propose une approche transversale qui prend en compte la complexité des villes et des territoires. Il est coconstruit avec tous les acteurs de la ville durable, qui élaborent ensemble les grandes lignes du programme. Il s’agit d’élus et de collectivités locales, d’urbanistes, paysagistes et architectes, de syndicats, associations et tiers lieux, entreprises et startups, institutions, et enseignants-chercheurs.

Le salon regroupe six secteurs d’activité afin de mettre en lumière le meilleur des innovations dédiées aux collectivités : aménagement urbain et environnement, mobilité, gouvernance locale, transformation numérique, transition énergétique, et sûreté et sécurité.

