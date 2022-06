[Save the date] Tricycle au Salon des Achats & Workspace 2022 !

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous à Paris Porte de Versailles à l’occasion du Salon des Achats et Workspace !



Nous avons hâte de vous rencontrer et d’échanger sur nos solutions circulaires et solidaires ! ♻️



ℹ️ Au programme :

Le Salon des Achats, le rendez-vous unique et fédérateur proposant une large offre de services, de multiservices et de multitechniques.

Workspace Expo, le rendez-vous français des professionnels de l’aménagement, du mobilier et des solutions pour les espaces de travail.



ℹ️ Informations générales :

du 30 mai au 1er juin,

Paris Porte de Versailles,

Stand M08.



À bientôt sur notre stand !



Pour obtenir une invitation, contactez-nous ! → communication@tri-cycle.fr