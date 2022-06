[Séminaire] Séminaire sur l'économie circulaire au Japon

L'ambassade de France au Japon organise en coopération avec la Délégation de l'Union Européenne au Japon un séminaire sur l'économie circulaire le mercredi 22 juin de 9h à 12h (heure de Paris; 16h-19h heure de Tokyo), à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne.

Ce séminaire permettra, en réunissant aussi bien acteurs institutionnels qu'acteurs privés, de nationalités différences (japonais, français et européens), d'explorer les dernières politiques en matière d'économie circulaire dans l'UE et au Japon, ainsi que de mettre en lumière les collaborations et les projets innovants des acteurs privés dans ces domaines.

Ce séminaire aura lieu en format hybride, à l'Espace@CCIFJ (Tokyo) et retransmission en ligne sur Zoom. Il aura lieu en anglais et en japonais, avec une traduction simultanée. L'inscription est gratuite :

Plus d'informations sur l'évènement