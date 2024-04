Trophées de l'économie circulaire et solidaire - 2ème édition

L'appel à candidature des Trophées de l'économie circulaire et solidaire est lancé ! Candidatez jusqu'au 5 juillet !

La Métropole du Grand Paris organise, avec le soutien de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Ile-de-France et de l’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC), la seconde édition des Trophées de l’Economie Circulaire et Solidaire (ECS). L'ambition est de valoriser les meilleures initiatives entre les communes ou les EPT d’une part, et les acteurs de l’ESS engagés dans l’économie circulaire d’autre part.

4 thématiques récompensées !

1 à 2 lauréats seront récompensés pour chacune des thématiques suivantes :

Achats circulaires et solidaires – commande publique responsable

Bâtiment et aménagement circulaires

Alimentation et biodéchets

Deuxième vie des objets

Soutien apporté par la Métropole du Grand Paris Les lauréats des Trophées, édition 2024, bénéficieront d’une mise en visibilité de leur initiative via le site de la Métropole du Grand Paris, ses réseaux sociaux, ainsi que via la plateforme numérique grandpariscirculaire.org. Chaque lauréat bénéficiera également d’un reportage vidéo réalisé par la Métropole du Grand Paris et diffusé via ses différents canaux de communication. Les lauréats se verront enfin remettre un trophée par la Métropole du Grand Paris lors de la Cérémonie des Trophées de l’Économie Circulaire et Solidaire qui se déroulera début octobre 2024. Les grandes étapes des Trophées de l’Économie Circulaire et Solidaire Phase de candidature : 24 avril au 5 juillet 2024 Étude des candidatures : 6 juillet au 30 août 2024 Sélection des lauréats par le jury des Trophées : septembre 2024 Annonce des lauréats et remise des Trophées : début octobre 2024 Modalités de candidature Le dossier de candidature est à remplir en ligne avant le 5 juillet

Durée approximative pour compléter le dossier : 30 minutes par projet. Vous pouvez consulter le règlement complet des Trophées de l’économie circulaire et solidaire à partir du lien suivant Règlement des Trophées Vous avez une question ? Vous avez un doute sur l’éligibilité de votre projet aux trophées, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@cressidf.org Pour en savoir plus, c'est ici