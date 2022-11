Une solution Exclusive d'Adapta - Cuirs et textiles

Adapta repense la revalorisation des matières les plus nobles et propose aux marques quelle que soit leur taille, une solution de sourcing en cuirs et textiles qui dorment dans les stocks des maisons de luxe. C'est un rendez-vous mensuel et cette fois-ci cela se déroule du 07 au 17 novembre 2022.

Vous êtes soucieux des enjeux écologiques, vous souhaitez améliorer votre impact environnemental, vous êtes engagés dans la mode ou la déco circulaire, vous souhaitez lancer une collection éco-conçue ? Adapta facilite votre approvisionnement responsable.

Nous vous encourageons alors à faire avec de l'existant !

Si vous voulez voir ou toucher la matière et échanger entre professionnels, nous vous accueillons sur rendez-vous dans notre showroom parisien ou en visio ! : https://calendly.com/adapta/prise-de-rendez-vous

https://www.adapta-paris.com/shop/category/cuir-1

Boutique | Adapta_ (adapta-paris.com)