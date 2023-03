[Veille] L'Info-INEC du 2 mars 2023

Déchets

Plusieurs associations réfléchissent à une alternative à la consigne des bouteilles

Un groupe de travail en commun a été lancé cette semaine par plusieurs associations représentatives des collectivités (Intercommunalités de France, l’Association des pôles territoriaux et des pays, l’AMF,…) afin de trouver des alternatives à la mise en place d’une consigne de bouteilles.

Ce groupement fait suite à la réunion qui s’est tenue le 30 janvier dernier au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lançant la concertation autour de la mise en place du dispositif.

La volonté gouvernementale d’instaurer une consigne s’insère dans le cadre de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) votée en 2020.

Le groupe de travail dispose jusqu’à la fin du mois de juin pour se réunir et proposer une alternative à la consigne, date à laquelle le Gouvernement doit décider de la mise en place ou non de celle-ci.

Consigne des bouteilles : les associations de collectivités font front commun | ActuEnvironnement

Ressources

Premier One Forest Summit à Libreville au Gabon

Le 1er et le 2 mars 2023 se tient le premier One Forest Summit à Libreville au Gabon.

Ce sommet, organisé par la France et le Gabon, doit rassembler plusieurs chefs d’État et de Gouvernement ainsi que plusieurs ministres. Associations, ONG, investisseurs ou encore experts seront également présents.

Cette réunion s’inscrit dans la suite de l’accord international sur la biodiversité conclu à Montréal à la fin de l’année 2022.

L’enjeu ici est d’impulser une conciliation entre protection de la forêt et de ses ressources avec le développement économique. Pour cela, plusieurs axes seront développés tels que la promotion de chaînes de valeurs durables dans le secteur forestier, le développement de sources de financement innovantes ou encore la coopération scientifique.

One Forest Summit | ecologie.gouv.fr

Énergie

Acte 2 du Plan de sobriété énergétique

Ce jeudi 23 février, les organisations syndicales et patronales accompagnées des fédérations professionnelles ont été réunies par le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion ainsi que par la ministre de la Transition énergétique. Cette réunion autour de l’acte 2 du plan de sobriété énergétique avait pour objectif de dresser un bilan du groupe de travail « Entreprises et organisation du travail ».

Pour rappel, le plan sobriété énergétique a été présenté le 6 octobre 2022 par la Première ministre. Il s’agit d’un programme d’engagement durable pour la sobriété énergétique qui fixe les étapes pour une réduction de la consommation d’énergie d’ici 2050.

La réunion de ce jeudi a permis aux entreprises et organisations présentes de faire un retour d’expérience de leurs engagements sur ce sujet.

Dans le cadre de cet acte 2 du plan de sobriété énergétique, les différents groupes de travail ainsi que les différents ministres concernés seront amenés à se réunir dans les prochaines semaines afin de faire un point d’étape et poursuivre les efforts engagés.

Plan sobriété, acte 2 : réunion du groupe de travail « Entreprises et organisation du travail » | ecologie.gouv.fr

