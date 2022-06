Visite apprenante LA BUTINERIE à Pantin le 23 juin 2022

Le Club de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération en Ile de France organise une Visite apprenante à la SCIC Butinerie Maison du Bien Vivre Alimentaire, à Pantin.

Cet évènement est susceptible d'intéresser les citoyens et organisations impliquées dans la transition alimentaire en ile de France. A travers un exemple concret, les participants auront l'opportunité de découvrir le référentiel de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération. (EFC)

Pourquoi et comment la Butinerie s'est engagée sur une trajectoire EFC (Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération) ? Quelle gouvernance ? Quels modes de coopération entre les partenaires (entreprises, associations, citoyens...) ?

La visite sera animée par Patrice Vuidel, Intervenant chercheur au sein d'ATEMIS, Membre du Club EF&DD et président de la BUTINERIE et Stéphanie Hauville, Déléguée Générale du Club EF&DD. Inscription ici (plus d'infos via contact@clubefdd.org)