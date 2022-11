VOIE DE PIONNIERS - Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

L'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, ça vous parle ? De plus en plus d'entreprises souhaitent passer d'un modèle d'affaires de ventes de biens ou services basé sur une logique de volume. Julien Da Costa s'est embarqué il y a quelques années dans une trajectoire EFC avec son imprimerie. Aujourd'hui, il est capable de lancer cette phrase qui surprendra plus d'un.e. dirigeant.e.

"Moins je vends, plus mon entreprise fonctionne".

Pour découvrir le parcours de ce dirigeant, rendez-vous le 7 décembre 2022 de 18h30 à 20h00

Plus d'infos : contact@terres-efc-idf.org

GRATUIT SUR INSCRIPTION : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-promotion-de-l-economie-de-la/evenements/voie-de-pionnier-1

