[Webinaire] Accompagner les commerçants et les entreprises vers le 0 déchet

Vous souhaitez accompagner les commerces et entreprises de votre territoire sur le zéro déchet mais vous vous demandez comment ?

La Métropole du Grand Paris vous invite à découvrir des démarches zéro déchet chez des commerçants et entreprises, au travers de retours d'expériences riches dans 3 villes différentes et du partage d'un guide prochainement publié sur le commerce et l’artisanat responsable.

Au programme :

L’expérimentation de la Rue de Paradis à Paris 10 : quels apprentissages clés pour une rue zéro déchet ? - Léa Vasa, Élue déléguée dans le 10e à la Propreté, à la Stratégie Zéro Déchet, et à l'Économie circulaire

Le label “Commerçant 0 déchet” de la Ville de Roubaix : quels avantages d'une démarche de labellisation ? - Laure Limousin, Conseillère Commerces Zéro Déchet

“Le grand défi zéro déchet des entreprises” à Nantes Métropole : quelle approche pour accompagner la réduction des déchets en entreprises ? - Cédric Henrat, Co-fondateur de l'association Oasis Environnement

Présentation du Guide du commerce et de l’artisanat responsable par Les Canaux - Kelly Campet, Chargée de mission commerces responsables

Ce webinaire vous est proposé par la Métropole du Grand Paris en partenariat avec Circul'R.