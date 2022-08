[Webinaire] 5 septembre 2022 de 13 h à 14h - Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable

Un webinaire d'information sur l'Accélérateur du bâtiment circulaire et durable se tiendra le lundi 5 septembre de 13h à 14h,

Il a pour objectif de vous présenter l'Appel à Candidatures de l'Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable et ainsi répondre à l'ensemble de vos questions.

L'Accélérateur du bâtiment circulaire et durable est le premier programme d’accompagnement des acteurs et des solutions engagées en faveur de la transition écologique du secteur du bâtiment. Il vise à accompagner douze entreprises principalement basées en Nouvelle-Aquitaine pendant 16 mois à partir du 13 octobre 2022 jusqu’en janvier 2024.

Ce programme est lancé par Les Canaux en partenariat avec l’éco-organisme Valdelia et l’entreprise Suez.

Accompagner la structuration et le développement de la filière

Raréfaction des ressources, accumulation des déchets, émissions carbone… Le secteur du bâtiment opère un profond changement afin d’intégrer ces enjeux environnementaux tout au long de sa chaîne de valeur. Un changement encouragé par les récentes lois et réglementations telles que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) ou la RE2020 qui promeuvent des approvisionnements plus durables des matériaux et mettent en œuvre une filière REP pour les déchets du bâtiment.

À l’initiative des Canaux, de Valdelia et de Suez, l’Accélérateur du Bâtiment Circulaire et Durable vise à accélérer cette transformation de la filière, de ses acteurs et de ses métiers, en soutenant le développement de solutions concrètes en faveur de la transition écologique.

Un accompagnement sur-mesure pour les aider à consolider leur modèle économique et le développement opérationnel de leurs solutions

12 lauréats ;

; 12 structures sélectionnées qui pourront questionner leurs solutions, leurs approches et les tester directement ;

16 mois d’accompagnement.

Au terme des 16 mois du projet, ils auront consolidé leur modèle économique et seront en capacité de répondre efficacement à de futurs appels d’offres intégrant des solutions d’économie circulaire.

Soutien d’équipes d’experts

Pour aider les structures dans la consolidation de leur modèle économique et le développement opérationnel de leurs solutions.

Afin de permettre aux entreprises sélectionnées de tester leurs nouvelles offres, le groupe Vinci, acteur majeur de la construction, s’associe au programme en donnant, en partenariat avec Suez, l’accès à des chantiers opérationnels en collaboration avec des clients. Les structures auront l’ouverture à des gisements de déchets, des espaces de stockage ainsi qu’à des experts qui pourront les aider en temps réel.

