[WEBINAIRE] Réemploi et consultations, des solutions en phase chantier ?

Les Petits-déjeuners techniques est un format dédié à des retours d'expériences opérationnels.

En une heure, de 8h30 à 9h30, autour d’un café et en direct sur LinkedIn, écoutez nos experts invités, participez aux échanges et repartez avec des solutions !

À ce jour, toutes les filières de réemploi dans le bâtiment et l'aménagement ne sont pas encore matures. Par conséquent, et malgré une forte progression, le recours au réemploi reste encore marginal dans ce secteur : il ne concerne à ce jour que 1% des matériaux de construction utilisés en Europe. L’introduction de produits, équipements et matériaux (PEM) de seconde vie dans les marchés publics et privés est donc source de multiples incertitudes pour les équipes de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage qui en ont l'ambition.

Cependant, même si l’approvisionnement revêt un caractère très aléatoire en ce qui concerne la qualité, la quantité, l'hétérogénéité, ou encore la date de disponibilité des PEM, cette situation est loin d'être une fatalité !

En effet, de nombreuses solutions sont actionnables par l'équipe projet en phase chantier : variantes, options, prestations supplémentaires, clauses de réexamen sont autant de leviers qui permettent d'introduire la flexibilité indispensable pour gérer l'incertitude liée à l'irrégularité des flux.

Dans ce petit-déjeuner technique, Ekopolis vous propose de découvrir comment les spécifications prévues dans les documents de la consultation, et qui constituaient la solution de base, peuvent être modifiées en cours d'exécution. Nos intervenants vous présenteront notamment l'étendue des opportunités offertes aux commanditaires ainsi qu'un retour d’expérience inspirant.

Intervenant(e)s :

Frédéric BOUGRAIN , Chercheur - Direction Economie et Ressources I CSTB

Stéphane SIMONIN , Directeur Général I Académie Fratellini

, Directeur Général I Académie Fratellini Magali CHERMETTE, Architecte Cheffe de Projet I Atelier du Pont

Animatrice :