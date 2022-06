[Webinaire] Sur l'appel à projet Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux (innovation) - ADEME

Ce webinaire couvre l'appel à projets France 2030 Solutions innovantes pour l'amélioration de la Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux (innovation), appel à projet qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale. Il aura lieu le mardi 13 septembre de 11h à 12h.

Les projets visés par cet AAP devrait permettre d'innover dans plusieurs domaines (scientifiques et techniques, économiques et organisationnels, pour améliorer les différentes étapes de la chaîne de valeur du recyclage. Le dépôt des candidatures se fait entre le 28 juillet 2021 et le 30 juin 2023, avec des relèves faites tous les trois mois environ. Plus d'informations sur l'appel à projet.

Pour plus d'information sur le webinaire et pour s'inscrire