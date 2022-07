[Webinaire] Sur l'appel à projets "Produits biosourcés et biotechnologies industrielles"

Cet appel à projets (APP) lancé par l'ADEME et par France 2030 s'inscrit dans la stratégie d'accélération "Produits biosourcés et biotechnologies industrielles - Carburants durables" du plan France 2030. Sont visés dans cet APP des projets de recherche et de développement ainsi que des projets d'investissements d'entreprises. Les impacts environnementaux des solutions proposées devront être documentées par une analyse de cycle de vie (ACV) comparative.

La présentation des projets sélectionnés aura lieu le jeudi 20 octobre de 16h à 17h dans un webinaire.

S'inscrire au webinaire