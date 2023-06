Webinaire Techtera X FMC - Innovation collaborative : quel financement pour les entreprises du secteur textile ?

Le grand retour des webinaires de la Fédération de la Mode Circulaire !

Nous sommes ravis de vous convier à notre prochain webinaire, qui aura lieu le mercredi 24 mai prochain à 9h30, sur la thématique de l'innovation collaborative, et des solutions de financement accessibles aux entreprises du textile (appels à projets, subventions, etc.).



Celui-ci sera animé par l'équipe du pôle de compétitivité TECHTERA :

Alec Billon-blouin , Chargé de mission développement des marchés créatifs, et

Marine PERRAUD, chargée de projet, responsable de l’axe économie circulaire



♻ Une belle occasion d'en apprendre davantage sur les différentes possibilités de financement qui sont ouvertes à votre structure !



➡ Pour s'y inscrire, c'est par ici : https://lnkd.in/eCRm3m3E