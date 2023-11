1er Forum de l'ESS à Champigny-sur-Marne

Première édition du Forum de l’ESS, évènement dédié exclusivement à l’Économie sociale et solidaire. Une journée pour découvrir et agir autour des enjeux de l'économie circulaire, de l'énergie et du climat !

Au programme :

• Ateliers participatifs de fabrication du pain, à faire en famille et sur inscription.

• Repairs café pour apprendre à réparer vos objets du quotidien.

• Escape game et jeux autour des thèmes du déchet et des solutions de réemploi

et de recyclage.

• Fresques de la mobilité et des déchets.

• Troc vert organisé avec l’espace Clam et atelier de végétalisation artistique.

• Vente de vélos, de vêtements recyclés (dont 1e âge, ados et femmes), livres

d’art… avec Emmaüs et autres partenaires.

• Tests de vélos-cargos et réparation vélos.



Seront également présents les acteurs locaux de l’ESS autour de l’alimentaire, du zéro déchet, des solutions pour la rénovation et la précarité thermique, avec l’agence ALEC-MVE présente pour répondre à vos questions. Une offre de restauration locale (moins de 100 km) avec des produits en circuits courts vous sera proposée et un espace de restauration vous permettra de faire une halte en famille ou entre amis.

Des débats viendront ponctuer la journée avec des témoignages d’experts, de chefs d’entreprises qui viendront présenter leurs solutions autour de trois tables rondes :

• 12h : Production de déchets et gaspillage alimentaire, quelles

solutions ?

• 14h30 : Maîtriser sa consommation d’énergie : un accompagnement local

et personnalisé.

• 16h : Enjeux et perspectives des métiers liés à la transition écologique numérique.



Forum Champigny-sur-Marne

25/11 - 25/11/2023 Inscription