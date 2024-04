Candidatez au Fonds Zéro Déchet 2024 d'Est Ensemble

Depuis 2014, Est Ensemble encourage et soutien des projets innovants contribuant à réduire les déchets et à promouvoir une économie circulaire sur son territoire via son Fonds Zéro Déchet.

Les projets éligibles au Fonds Zéro Déchet 2024 peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :

L'amélioration des performances des collectes sélectives et du tri.

Le développement d'actions en lien avec l'économie circulaire.

La promotion d'actions innovantes des sensibilisation tout public, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de valorisation des biodéchets favorisant le zéro déchet.

Vous êtes une association ou une structure de l'ESS ? Vous avez une idée ou un projet qui répond aux critères du Fonds Zéro Déchet ? Pour ce faire, remplissez le formulaire en ligne et fournissez les informations requises sur votre projet. L'instruction des dossiers se fera au fur et à mesure de leur réception par Est Ensemble et leur approbation se fera tout au long de l'année, dans la limite des budgets disponibles.