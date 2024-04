Visite apprenante à La P'tite Boutique - ressourcerie de Chaville

Le 26 mars dernier la Métropole du Grand Paris et le Réseau francilien du réemploi (REFER) organisaient une visite apprenante à La Pt'ite boutique, ressourcerie de Chaville.

Accueillie par la Ville de Chaville et l'association Espaces, une délégation d'élus et d'agents des communes et des établissements publics territoriaux (EPT) est venue visiter le lieu et bénéficier du retour d'expérience du projet.

Le projet

La ressourcerie a été créée en 2019 par l'association Espaces, porteuse de plusieurs structures d'insertion dans l'écologie urbaine. L'ouverture de la ressourcerie a été impulsée par la Ville de Chavile grâce à un soutien financier notamment sur l'accès au foncier. La Pt'ite Boutique collecte, trie et valorise les objets à travers trois espaces de vente dans le centre commercial des Créneaux. La ressourcerie anime par ailleurs des ateliers de sensibilisation sur place et hors les murs. Plus d'informations dans la fiche ci-dessous.

Soutien technique et financier des projets de ressourceries

En 2024, la Métropole du Grand Paris se dote d'un programme d'accompagnement des projets de ressourceries à destination de ses communes et EPT. Pour l'accompagnement technique des projets, la Métropole s'appuie sur son partenaire le REFER. L'accompagnement financier est quant à lui réalisé via le Programme Économie Circulaire et Solidaire et permet de soutenir des dépenses d'aménagement et d'équipement du lieu à hauteur de 50 % plafonnées à 200 000 €. Commune, EPT, pour toute question relative à l'accompagnement de votre projet, contactez l'équipe économie circulaire et solidaire à grandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr